أمانة الشرقية تُغلق 7 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية

المناطق - الشرقية:

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الخميس، 1674 جولة رقابية، و13 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية الخاصة بجائحة كورونا، ورفع درجة الامتثال، ونتج عنها إغلاق 7 منشآت تجارية مخالفة، ورصد 82 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتكدس، وتطبيق توكلنا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة على المنشآت التجارية والأسواق المركزية، موضحة أن الجولات الرقابية والحملات التوعوية التي يتم تكثيفها؛ تهدف إلى رفع مستوى الالتزام ورفع الوعي لدى المنشآت والعاملين فيها، وتفعيل مبادرة “ممتثل” بكافة مدن ومحافظات المنطقة، كما شددت على عدم التهاون في إغلاق المنشآت المخالفة تحقيقا للسلامة العامة.

ودعَت الجميع للتعاون مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والمخالفات البلدية، وذلك عبر التواصل من خلال مركز البلاغات (940)؛ لمعالجتها.