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الصين تطمئن العالم بشأن صاروخها الخارج عن السيطرة

الصين تطمئن العالم بشأن صاروخها الخارج عن السيطرة
http://almnatiq.net/?p=980699
المناطق - وكالات:

قالت الصين إن الصاروخ الفضائي الخارج عن السيطرة الذي يتوقع أن يدخل الغلاف الجوي بعد أيام لا يمثل أي خطر على سكان الأرض، وذلك بعد انتقادات من قبل الولايات المتحدة بشأن خطر محتمل.

وكانت الصين قد أطلقت أول 3 مكونات لمحطتها الفضائية الأسبوع الماضي، بصاروخ يفترض أن يخترق عند الغلاف الجوي للأرض لكن لم يحدث ذلك.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وين بين للصحافيين إن احتمال التسبب بأضرار على الأرض ضئيل جدًا، موضحًا أن معظم حطام الصاروخ سيحترق عند دخول الغلاف الجوي للأرض، ومن المستبعد بشدة أن يسبب أي ضرر.

وكانت صحيفة غلوبال تايمز الصينية قد ذكرت، يوم الأربعاء، أن حطام الصاروخ لونغ مارش 5 بي الذي أَرسل جزءًا من محطة فضاء مرتقبة إلى المدار في الأسبوع الماضي، سيسقط على الأرجح في مياه دولية، وسط مخاوف من أن يسبب ضررًا عندما يعاود دخول الغلاف الجوي للأرض.

ويُذكر أن منظمة أيروسبيس كوربوريشن الفضائية الأميركية، قد توقعت أن يسقط حطام الصاروخ الفضائي الصيني فوق السودان، كما سبق لها أن وضعت سواحل أستراليا ضمن المناطق المحتملة للسقوط.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز الأميركية فإن الصاروخ قد يدخل المجال الجوي للأرض السبت، مضيفة: إن كان هذا صحيحًا، فقد يتساقط حطام الصاروخ فوق السودان.

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