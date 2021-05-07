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فيديو.. المصلون يؤدون آخر صلاة جمعة في رمضان بالمسجد الحرام

فيديو.. المصلون يؤدون آخر صلاة جمعة في رمضان بالمسجد الحرام
http://almnatiq.net/?p=980702
المناطق - مكة المكرمة:

أدى عموم المصلين اليوم آخر صلاة جمعة في شهر رمضان المبارك، بالمسجد الحرام بمكة المكرمة.

وأم المصلين، إمام الحرم المكي الشيخ سعود الشريم، الذي حضّ المصلين على المبادرة بالأعمال الصالحة في الأيام المتبقية من العشر الأواخر من شهر رمضان واستدراك ما مضى.

وقال الشريم إن “الموفق هو مَن بادر قبل الفوات وجعل التوبة مسك ختامه ؛ فإن الأعمال بالخواتيم، والتوبة تجبُّ ما قبلها، وإنه ما انكسر مَن تاب، وما خاب من أناب [إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين].

كما ذكّر عموم المسلمين بإخراج زكاة الفطر، التي افترضها الله سبحانه على كل مسلم، فهي “طهر لكم وشكر لخالقكم، فأدوها كما افترضت عليكم عن الذكر والأنثى والصغير والكبير وعمن تقوم بنفقته، وصدقة الفطر تكون مما يطعم الناس”.

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