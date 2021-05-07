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أعضاء مجلس شباب حائل يشاركون في توزيع أكثر من 1600 وجبة على الصائمين ضمن

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أعضاء مجلس شباب حائل يشاركون في توزيع أكثر من 1600 وجبة على الصائمين ضمن

أعضاء مجلس شباب حائل يشاركون في توزيع أكثر من 1600 وجبة على الصائمين ضمن
http://almnatiq.net/?p=980708
المناطق - واس:

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، نائب رئيس مجلس شباب المنطقة شارك أمين عام مجلس شباب المنطقة الدكتور جمال الرويضي وأعضاء المجلس أمس، في توزيع أكثر من 1600 وجبة غذائية على الصائمين ضمن مبادرة “فطوركم يوصلكم ” التي تنفّذها مؤسسة وقف “شباب خير أمة” للأعمال التطوعية، بإشراف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتوزعها جمعية العمل التطوعي وخدمة المجتمع بمنطقة حائل “جود” .

وأكد “الرويضي” أن رؤية المملكة 2030، حرصت على تعزيز وتنمية العمل التطوعي بمشاركة شباب المنطقة في تنظيم المبادرات والإسهام في تنفيذها، مثمناً الدور الكبير الذي قام به جميع المتطوعين في المبادرة من خلال التنظيم وتطبيق الإجراءات التي تحد من مخاطر إصابة المشاركين أو المستفيدين بفيروس كورونا .

من جهته أكد مشرف المبادرة بمنطقة حائل عدي الهمزاني أن مشاركة أمين مجلس شباب حائل ساهمت بشكل كبير بتشجيع المتطوعين على بذل المزيد من الجهد، مشيراً إلى أن اهتمام سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه في العمل التطوعي بالمنطقة يسهم باستقطاب المزيد من المتطوعين وتوسيع ثقافة وأنشطة العمل التطوعي .

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