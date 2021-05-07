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إنجاز 45% من مشروع تصريف الأمطار لحي المنار في جدة

إنجاز 45% من مشروع تصريف الأمطار لحي المنار في جدة
http://almnatiq.net/?p=980719
المناطق - واس:

أعلنت أمانة محافظة جدة إنجاز 45% من مشروع تنفيذ حلول لتصريف مياه الأمطار لحي المنار بطريقة الحفر المفتوح، الذي يهدف إلى تجميع مياه الأمطار لأحياء المنار والأجواد والسامر والتوفيق، وربطها بقنوات المطار والسامر ووادي حفنة، بتكلفة إجمالية للمشروع تقدر بأكثر من 239.497 مليون ريال.

وأوضح وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار المهندس غسان الزهراني، أن المشروع عبارة عن تنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار لحي المنار، ويشمل تركيب أنابيب بطول 9741 مترا وتصل أقطارها إلى 3000 ملم، بالإضافة لتركيب مناهل ومصائد تصريف وكذلك عبارات بالحفر النفقي لخطوط أنابيب قائمة وربطها بقنوات المطار والسامر ووادي حفنة.

وبين أن المشروع يعمل على تنفيذه أكثر من 572 يدا عاملة، ويعد من أكبر المشاريع التي تنفذ بطريقة الحفر المفتوح في المحافظة، مفيدًا أن الكمية الإجمالية لأعمال الحفر بلغت 75 ألف متر مكعب وبعمق يصل إلى 13 مترا، كما اشتمل على تركيب 139 منهول، لافتا إلى أن الأعمال ستتضمن إعادة السفلتة وتحسينها وذلك بعد إنجاز المشروع بشكل كامل.

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