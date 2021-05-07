كلية الملك خالد العسكرية تعلن مواعيد القبول لدورة الضباط الجامعيين والثانوية

المناطق - الرياض:

أعلنت كلية الملك خالد العسكرية ممثلة في لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني عن دورة الضباط (للجامعيين)، كما أعلنت فتح باب القبول لحملة الثانوية، للعام الدراسي 1443 هـ وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة (هنا).



وأوضحت كلية الملك خالد العسكرية مواعيد القبول لدورة تأهيل الضباط الجامعيين لحملة الشهادة الجامعية ليكون ابتداء من يوم الأربعاء 07-10-1442 هـ الموافق 19-05-2021 م الساعة العاشرة صباحا و حتى يوم الأحد 11-10-1442 هـ الموافق 23-05-2021 م، الساعة الحادية عشر صباحا حسب تقويم أم القرى على مدار الأربع و العشرين ساعة من (هنا).



كما أعلنت الكلية عن فتح باب القبول والتسجيل للعام الدراسي 1443 هـ لحملة الشهادة الثانوية ابتداء من يوم الثلاثاء 20-10-1442 هـ الموافق 01-06-2021 م الساعة العاشرة صباحًا وحتى يوم الأحد 25-10-1442 هـ الموافق 06-06-2021 م الساعة الحادية عشر صباحا حسب تقويم أم القرى على مدار الأربع و العشرين ساعة من(هنا).