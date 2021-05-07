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سفارة المملكة بالقمر المتحدة تنفذ برامجها الرمضانية

سفارة المملكة بالقمر المتحدة تنفذ برامجها الرمضانية

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الشؤون الإسلامية توزع أكثر من 14 ألف مظلة شمسية للمعتمرين في آخر جمعة من رمضان ضمن مبادرة “ظل ووقاية”

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سفارة المملكة بالقمر المتحدة تنفذ برامجها الرمضانية

سفارة المملكة بالقمر المتحدة تنفذ برامجها الرمضانية
http://almnatiq.net/?p=980755
المناطق - واس

فذت سفارة المملكة العربية السعودية بجمهورية القمر المتحدة بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر في العاصمة موروني، برامجها المخصصة لشهر رمضان المبارك، باشراف القائم بأعمال السفارة، عبد بن سعيد آل رشيد ورئيس جمعية الهلال الأحمر حسن علي صالح، والتي تتضمن إفطار الصائم، وتوزيع كسوة العيد، وزكاة الفطر.
وأكد القائم بأعمال سفارة المملكة في جمهورية القمر المتحدة على استمرار دعم المملكة الهادفة إلى تحقيق التنمية والتقدم بجمهورية القمر، من خلال برامج تندرج في سياق اهتمام المملكة بالعمل الإنساني والإغاثي في العالم.
بدوره نوه رئيس جمعية الهلال الأحمر بأهمية دور المملكة في تقوية وتعزيز ثقافة الدبلوماسية الإنسانية الشعبية في القمر المتحدة، خاصة في مجال الإغاثة والتنمية المستدامة والمساعدات الإنسانية.

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