دولة عربية خليجية تحتل المركز الثالث بين مستوردي السلاح التركي

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المناطق - وكالات

سجلت الصادرات التركية من منتجات الدفاع والطيران في الثلث الأول من العام الحالي، ارتفاعا بنحو 47.7 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ نحو مليار دولار أمريكي. وبحسب بيانات وزارة التجارة ومجلس المصدرين التركي، شهدت صادرات منتجات صناعة الدفاع والطيران زيادة بانتظام على مدار الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.

وسجلت الصادرات 166 مليونا و997 ألف دولار في يناير، و233 مليونا و225 ألفا في فبراير، و246 مليونا و973 ألفا في مارس، و302 مليونا و549 ألفا في إبريل.

وبذلك ارتفعت صادرات الدفاع والطيران نحو 47.7 بالمئة في الفترة المذكورة، لتبلغ نحو 949 مليونا و744 ألف دولار، بعد أن كانت نحو 642 مليونا و870 ألف دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى في الصادرات بـ386.1 مليون دولار، بزيادة بلغت نحو 56 بالمئة، مقارنة مع الفترة ذاتها مع الماضي.

واحلت أذربيجان ثانيا بنحو 117 مليونا و315 ألف دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة بـ90 مليونا و299 ألف دولار، تبعتها بنغلاديش بـ57 مليونا و827 آلف دولار، ثم ألمانيا بـ50 مليونا و14 ألف دولار.

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