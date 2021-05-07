الشؤون الإسلامية بجازان تستعد لاستقبال عيد الفطر بتجهيز 2239 جامعًا ومسجدًا ومصلى

المناطق - فضة عطيف

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، استعداداته لتجهيز 2239 جامعًا ومسجدًا ومصلى مؤقتاً إضافةً لبعض المصليات المكشوفة بكافة المحافظات والمراكز ، لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ وذلك للحد من التزاحم ومنعاً لانتشار فايروس كورونا وحماية للمصلين بالمساجد ،وتحقيقاً لرسالة الوزارة وأهدافها العامة.

وأكد مدير فرع الوزارة في منطقة جازان أسامة بن زيد المدخلي أنه تم إضافة عددًا من المساجد لإقامة صلاة العيد.

يذكر أن صلاة العيد بحول الله ستكون في تمام الساعة الـ 5:54 صباحا في مدينة جازان.