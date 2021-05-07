نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي لتدني في مدى الرؤية ، على محافظات “الحرث ، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب”.
وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8مساءً.
“الأرصاد” : أمطار رعدية على منطقة جازان
نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي لتدني في مدى الرؤية ، على محافظات “الحرث ، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب”.
التعليقات (٠) اضف تعليق