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“الأرصاد” : أمطار رعدية على منطقة جازان

“الأرصاد” : أمطار رعدية على منطقة جازان

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“الأرصاد” : أمطار رعدية على منطقة جازان

“الأرصاد” : أمطار رعدية على منطقة جازان
http://almnatiq.net/?p=980770
المناطق - واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي لتدني في مدى الرؤية ، على محافظات “الحرث ، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب”.
وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8مساءً.

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