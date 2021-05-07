“الأرصاد” : أمطار رعدية على منطقة جازان

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نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي لتدني في مدى الرؤية ، على محافظات “الحرث ، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب”.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8مساءً.