احدث الأخبار

الصحة العالمية تدعو صناع الدواء للنشر السريع لجميع بيانات التجارب السريرية
أبرز المواد
 “الأرصاد” : أمطار رعدية على منطقة جازان
منطقة جازان
 الشؤون الإسلامية بجازان تستعد لاستقبال عيد الفطر بتجهيز 2239 جامعًا ومسجدًا ومصلى
منطقة جازان
 دولة عربية خليجية تحتل المركز الثالث بين مستوردي السلاح التركي
أبرز المواد
 كلية الملك خالد العسكرية تعلن مواعيد القبول لدورة الضباط الجامعيين والثانوية
أبرز المواد
 سفارة المملكة بالقمر المتحدة تنفذ برامجها الرمضانية
محليات
 الشؤون الإسلامية توزع أكثر من 14 ألف مظلة شمسية للمعتمرين في آخر جمعة من رمضان ضمن مبادرة “ظل ووقاية”
أبرز المواد
 الأمم المتحدة : الإخلاء القسري في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية جريمة حرب
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يعزي الأمير محمد بن عبدالرحمن بوفاة والدته ..
منطقة جازان
 جوامع ومساجد المملكة تشهد انتظاماً وتطبيقا للبروتوكولات الصحية في آخر جمعة من رمضان لعام 1442هـ
أبرز المواد
 “الصحة” تُسجل 13 وفاة و1039 إصابة جديدة بـ “كورونا”
أبرز المواد
 المملكة تعلن حظر استيراد الدواجن من 11 مصنعًا في البرازيل
أبرز المواد
الصحة العالمية تدعو صناع الدواء للنشر السريع لجميع بيانات التجارب السريرية

الصحة العالمية تدعو صناع الدواء للنشر السريع لجميع بيانات التجارب السريرية

أبرز المواد
“الأرصاد” : أمطار رعدية على منطقة جازان

“الأرصاد” : أمطار رعدية على منطقة جازان

منطقة جازان
الشؤون الإسلامية بجازان تستعد لاستقبال عيد الفطر بتجهيز 2239 جامعًا ومسجدًا ومصلى

الشؤون الإسلامية بجازان تستعد لاستقبال عيد الفطر بتجهيز 2239 جامعًا ومسجدًا ومصلى

منطقة جازان
دولة عربية خليجية تحتل المركز الثالث بين مستوردي السلاح التركي

دولة عربية خليجية تحتل المركز الثالث بين مستوردي السلاح التركي

أبرز المواد

الصحة العالمية تدعو صناع الدواء للنشر السريع لجميع بيانات التجارب السريرية

الصحة العالمية تدعو صناع الدواء للنشر السريع لجميع بيانات التجارب السريرية
http://almnatiq.net/?p=980773
المناطق - واس

دعت منظمة الصحة العالمية والتحالف الدولي للسلطات التنظيمية للأدوية، صناع المنتجات الصيدلانية إلى توفير البيانات السريرية لجميع الأدوية واللقاحات الجديدة بسرعة أكبر، سواء التي حصلت على موافقات استخدام كاملة أو مشروطة للاستخدام الطارئ أو حتى المنتجات المرفوضة .
وطالبت بنشر تقارير التجارب السريرية دون أي تنقيح للمعلومات السرية لعدم تجاوز مصلحة الصحة العامة، بهدف التأكد من أن تكون نتائج البحوث في متناول جميع المشاركين في صنع القرار بشأن الرعاية الصحية، وبما يعزز الشفافية وصحة قاعدة الأدلة العلمية لإيجاد حلول لفائدة الصحة العامة .
وأشارت إلى أن نشر البيانات يسمح بالتقدم السريع وتجنب تكرار التجارب غير الضرورية وإهدار الموارد المالية والبشرية، ويحسن من كفاءة برامج التنمية وتقليل تكاليف تطوير المنتجات والوقت، كما يسمح تحليل البيانات الثانوية والتلوية بإيضاح صورة مختلفة أو مكملة للبيانات الرئيسية .
وحثت في بيان على ضرورة نشر البيانات فور الانتهاء من المراجعة التنظيمية لها، ولا يمكن أن يكون هناك مبرر للاحتفاظ بالبيانات السرية لفعالية وسلامة الأدوية المتوفرة في السوق أو المرفوض دخولها للسوق، مشيرة إلى أن بعض مطوري الأدوية ينشرون فقط البيانات الإيجابية التي تدعم حصولهم على موافقات استخدامها ، وبما يتعارض مع معايير السلامة .
وأوضحت أن جائحة كوفيد 19 سلطت الضوء على الحاجة إلى البيانات الكاملة والسريعة لدعم الأكاديميين والباحثين والصناعة في تطوير اللقاحات والأدوية، ودعم السلطات الصحية في اتخاذ القرارات، ودعم مقدمي الرعاية الصحية في وضع البروتوكولات والتدخلات المنقذة للحياة ، ودعم ثقة الجمهور في المنتجات التي تُنشر .

روابط ذات صلة

دولة عربية خليجية تحتل المركز الثالث بين مستوردي السلاح التركي

دولة عربية خليجية تحتل المركز الثالث بين مستوردي السلاح التركي
كلية الملك خالد العسكرية تعلن مواعيد القبول لدورة الضباط الجامعيين والثانوية

كلية الملك خالد العسكرية تعلن مواعيد القبول لدورة الضباط الجامعيين والثانوية
الشؤون الإسلامية توزع أكثر من 14 ألف مظلة شمسية للمعتمرين في آخر جمعة من رمضان ضمن مبادرة “ظل ووقاية”

الشؤون الإسلامية توزع أكثر من 14 ألف مظلة شمسية للمعتمرين في آخر جمعة من رمضان ضمن مبادرة “ظل ووقاية”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*