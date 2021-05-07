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بمشاركة "32" يتيم ويتيمة..

حضانة الرياض تختتم مسابقة تحفيظ القرآن

حضانة الرياض تختتم مسابقة تحفيظ القرآن
http://almnatiq.net/?p=980776
المناطق - الرياض

اختتمت دار الحضانة الاجتماعية “فلل الربوة” التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بمنطقة الرياض مساء امس وبالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد بالروضة مسابقة ” حفظ القرآن الكريم ” التي انطلقت مع بداية شهر رمضان المبارك .

وشارك بالمسابقة التي تضمنت حفظ جزئي “عم وتبارك ” 32″ مستفيد ومستفيدة من المشمولين بالرعاية داخل دور ” الحضانة الإجتماعية بالرياض والحضانة الإجتماعية بفلل الربوة ، والتربية الإجتماعية بالدرعية ورعاية المسنات ومركز التأهيل الشامل للإناث بالملز “
حيث تم تنظيم سلسلة من حلقات التحفيظ والتجويد تحت اشراف نخبة من المدربات والداعيات في جمعية الدعوة بالروضة يتخللها تصحيح للتلاوة وتفسير للآيات وفي ختام المسابقة كُرم المشاركين بهدايا تذكارية وجوائز ومكافآت .

يذكر ان هذه المسابقة تعتبر احدى ثمار تعاون دار الحضانة الاجتماعية ” فلل الربوة” مع جمعية الدعوة والإرشاد بالربوة والتي تشمل تنفيذ مجموعة من المبادرات الدينية لحفظ وتلاوة وتفسير القرآن الكريم طوال العام .

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