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اليابان تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة بفيروس كورونا وتعتزم تمديد الطوارئ حتى 31 مايو

اليابان تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة بفيروس كورونا وتعتزم تمديد الطوارئ حتى 31 مايو
Pedestrians wearing protective masks, amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, make their way at Ginza shopping district which closed to cars on Sunday in Tokyo, Japan, January 10, 2021. REUTERS/Kim Kyung-Hoon
http://almnatiq.net/?p=980782
المناطق - واس

أعلنت وزارة الصحة اليابانية اليوم تجاوز أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا 6 آلاف للمرة الأولى منذ 16 يناير الماضي.
ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن رئيس وزراء اليابان يوشيدا سوغا اليوم في مؤتمر صحفي في أوساكا أنه تم الكشف عن 6049 حالة جديدة، بينها 1005 حالات في أوساكا، وفي طوكيو 907 حالات.
وقد توفي 120 شخصًا خلال يوم واحد، ويعدّ هذا هو ثاني أكبر رقم منذ بداية الوباء.
من جهة أخرى كشف وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا أمام لجنة استشارية اليوم عزم بلاده تمديد حالة الطوارئ التي تغطي طوكيو، وإضافة منطقتين أخريين شهدتا زيادة في أعداد إصابات فيروس كورونا حتى نهاية مايو.
وفي ظل خضوع طوكيو وأوساكا وهيوجو وكيوتو لحالة الطوارئ، سوف يغطي الإجراء نحو 40 % من الاقتصاد وأغلب المناطق العمرانية الرئيسة، مما يزيد خطر حدوث ركود مزدوج.

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