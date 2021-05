اليابان تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة بفيروس كورونا وتعتزم تمديد الطوارئ حتى 31 مايو

Pedestrians wearing protective masks, amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, make their way at Ginza shopping district which closed to cars on Sunday in Tokyo, Japan, January 10, 2021. REUTERS/Kim Kyung-Hoon