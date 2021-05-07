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مقتل فلسطينييْن برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة

مقتل فلسطينييْن برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة
http://almnatiq.net/?p=980788
المناطق - وكالات

قتل شابان فلسطينيان وأصيب ثالث برصاص الجيش الإسرائيلي، الجمعة، عند حاجز عسكري في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت إسرائيل أن الشبان الثلاثة كانوا ينفذون هجوما ضد جنود بالجيش.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: “وصل قبل وقت قصير 3 مهاجمين نحو قاعدة سالم شمال مدينة جنين التي يعمل بها أفراد حرس الحدود، وقاموا بإطلاق النار نحو بوابة القاعدة”.

وأضاف بيان الجيش: “رد أفراد شرطة الحدود وجنود من الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار”، لافتا إلى مقتل اثنين منهم وإصابة الثالث بجروح خطيرة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تصاعد التوتر في القدس الشرقية، حيث يتعرض عشرات الفلسطينيين لخطر الطرد من منازلهم بعد معركة قانونية طويلة مع مستوطنين إسرائيليين.

ويشتبك متظاهرون فلسطينيون مع جنود الجيش الإسرائيلي هناك كل ليلة تقريبا في الأسابيع الأخيرة.

والخميس اعتقلت القوات الإسرائيلية فلسطينيا يشتبه في قيامه بإطلاق النار من سيارة في وقت سابق من هذا الأسبوع في الضفة الغربية، مما أدى إلى مقتل إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين.

وفي وقت متأخر من يوم الأربعاء، أطلقت القوات الإسرائيلية النار وقتلت فلسطينيا يبلغ من العمر 16 عاما، خلال مواجهة قرب مدينة نابلس في الضفة الغربية.

وقال الجيش إن عدة فلسطينيين ألقوا قنابل حارقة على جنود إسرائيليين.

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