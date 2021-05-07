أمير الكويت: لن نسمح لأحد بزعزعة استقرار البلاد وأمنها

المناطق - وكالات

مع دخول شهر رمضان المبارك أيامه الأخيرة، وجّه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح كلمة، اليوم الأربعاء، شدد فيها على ضرورة تعاون المواطنين مع السلطات لأن ذلك هو الأساس لأي عمل وطني.

كما أكد على الالتزام بالنهج الديمقراطي والحوار الهادئ، معلناً عدم السماح لأي جهة أو طرف بزعزعة استقرار وأمن الكويت.

وأشار إلى أهمية الابتعاد عن التوتر والاحتقان اللذين يؤديان لقطع عجلة التنمية، وكذلك الوقوف في وجه الإشاعات التي تبث على منصات التواصل الاجتماعي.

في سياق آخر، أشاد أمير البلاد بعمل الطواقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية للتعامل مع الوباء.

لا سفر دون لقاح

يشار إلى أن وزارة الإعلام الكويتية كانت أعلنت في بيان قبل أيام، نقلا عن قرار أصدرته الحكومة، عن أن المواطنين الذين لم يحصلوا على لقاح مضاد لكوفيد-19 لن يتمكنوا من السفر إلى الخارج اعتبارا من 22 مايو/ أيار الجاري.

واستثنى قرار الحظر الكويتيين من أصحاب الفئات العمرية غير الخاضعة لتلقي اللقاح المضاد للفيروس.

كما أفاد البيان سريان العمل بالتوجيه السابق الذي يحظر دخول غير الكويتيين إلى البلاد.

277 ألف إصابة

وكانت حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في الكويت قد سجلت زيادة منذ بداية العام الجاري، وتتراوح حاليا بين 1300 و1500 حالة إصابة يوميا.

فيما بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في الكويت حتى الآن نحو 277 ألف حالة إصابة، فضلا عن 1578 حالة وفاة.