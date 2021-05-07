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وزير الإعلام المكلف يتفقد جريدة أم القرى

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وزير الإعلام المكلف يتفقد جريدة أم القرى

وزير الإعلام المكلف يتفقد جريدة أم القرى
http://almnatiq.net/?p=980800
المناطق - واس

قام معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم بزيارة تفقدية لجريدة أم القرى بمكة المكرمة.
وكان في استقبال معاليه، مستشار معالي وزير الإعلام المكلف المشرف العام على الجريدة علي الزيد، ومدير عام الجريدة عبدالله بن سفر الأحمدي، ورئيس تحرير الجريدة أشرف الحسيني، بحضور رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية الدكتور فهد بن حسن آل عقران.
واستمع معاليه إلى شرح عن الخطوات التطويرية التي قطعتها جريدة أم القرى، وما اشتملت عليه من أقسام إدارية وأقسام التحرير والاشتراكات والتوزيع والإعلانات التجارية والإخراج وغيرها.
وقام معالي وزير الإعلام المكلف بجولة على المطابع المتطورة، اطلع خلالها على آلية عمل تلك المطابع.
وشملت الجولة أقسام المطبعة المتضمنة الطباعة والتجليد والتنفيذ، واستمع معاليه إلى شرح عن أعمال المطبعة ومراحل إصدار الجريدة.
بعد ذلك عقد معالي الدكتور القصبي اجتماعًا بمسؤولي جريدة أم القرى ومنسوبيها، وبحث معهم الجوانب المتعلقة بتطوير الجريدة كافة بوصفها صحيفة رسمية، كما استمع إلى الآراء والمقترحات والتصورات التي تهدف إلى تحقيق المزيد من التطوير لجريدة أم القرى.
وعقب الجولة عبر معاليه عن سعادته بهذه الزيارة وبما شاهده في جريدة أم القرى من كوادر سعودية طموحة ومتحمسة تبذل المزيد من الجهد والعطاء للنهوض بالجريدة الرسمية للمملكة، مؤكدًا وقوفه إلى جانبهم ودعمهم من أجل الوصول بجريدة أم القرى إلى المستوى الذي يحقق التطلعات.

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