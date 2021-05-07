وصل دولة رئيس الوزراء بجمهورية الصومال الفيدرالية محمد حسين روبلي ، جدة اليوم , لأداء مناسك العمرة .
وكان في استقبال دولته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي ، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة أحمد بن ظافر.
رئيس الوزراء بجمهورية الصومال يصل جدة
وصل دولة رئيس الوزراء بجمهورية الصومال الفيدرالية محمد حسين روبلي ، جدة اليوم , لأداء مناسك العمرة .
التعليقات (٠) اضف تعليق