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رئيس الوزراء بجمهورية الصومال يصل جدة

رئيس الوزراء بجمهورية الصومال يصل جدة
http://almnatiq.net/?p=980806
المناطق - واس

وصل دولة رئيس الوزراء بجمهورية الصومال الفيدرالية محمد حسين روبلي ، جدة اليوم , لأداء مناسك العمرة .
وكان في استقبال دولته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي ، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة أحمد بن ظافر.

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