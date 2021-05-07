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تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الباحة

تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الباحة

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تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الباحة

تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الباحة
http://almnatiq.net/?p=980809
المناطق - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً متقدماً اليوم، بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، على منطقة الباحة تصحب بنشاط في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية, وتساقط البرد, وسيول.
وأفاد التنبيه أن الحالة تشمل مدينة الباحة ومحافظات الحجرة, والعقيق, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وقلوة والأجزاء المجاورة لها وتستمر حتى الساعة الـ 10 من مساءً.

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