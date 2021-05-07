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صحة الشرقية : جولات رقابية على المجمعات التجارية بالظهران والخبر وغرب الدمام

صحة الشرقية : جولات رقابية على المجمعات التجارية بالظهران والخبر وغرب الدمام

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صحة الشرقية : جولات رقابية على المجمعات التجارية بالظهران والخبر وغرب الدمام

صحة الشرقية : جولات رقابية على المجمعات التجارية بالظهران والخبر وغرب الدمام
http://almnatiq.net/?p=980812
المناطق - فتحيه عبدالله

قامت صحة الشرقية مساء أمس بجولات رقابية على المجمعات التجارية بالظهران وغرب الدمام والخبر وذلك بالتعاون مع بلدية الظهران وغرب الدمام وشرطة الدمام والظهران والجهات الحكومية المشاركة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمنشآت ورصد السلوكيات المخالفة لبروتوكولات الوقاية من فايروس كورونا.

وقد بلغ عدد الجولات التفتيشية أكثر من ٣٠٠ جولة تم خلالها رصد ٣٠ مخالفة للإجراءات الاحترازية وإغلاق ٣محلات  بأحد المجمعات كما تم رصد ٥ مخالفات لعدم ارتداء الكمامات.

وشددت صحة الشرقية على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت المتعلقة بالصحة العامة من خلال تطبيق توكلنا وأيضا فحص الحرارة والتباعد وتطبيق العدد المسموح فيه حسب مساحة كل منشأة والتأكد من وجود وسائل تعقيم وتعقيم الأسطح ، وحث العاملين بالمنشآت على المبادرة بالحصول على لقاح كورونا لتقليل أعداد الإصابات اليومية بالفيروس مؤكدة انها مستمرة بتكثيف الجولات الرقابية مع الجهات المختصة خلال الأيام القادمة على المجمعات والمنشأت التجارية وذلك من ضمن خططها للاستعداد لعيد الفطر المبارك وحرصها على صحة وسلامة أفراد المجتمع

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