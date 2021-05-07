احدث الأخبار

من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة .. مسجد المضفاة التاريخي في بللسمر
منطقة عسير
 صحة الشرقية : جولات رقابية على المجمعات التجارية بالظهران والخبر وغرب الدمام
المنطقة الشرقية
 تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الباحة
منطقة الباحة
 رئيس الوزراء بجمهورية الصومال يصل جدة
محليات
 وزير الإعلام المكلف يتفقد جريدة أم القرى
أبرز المواد
 صحة حفر الباطن تحدد عمل المراكز المناوبة خلال إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ
المنطقة الشرقية
 البنتاغون: لا نخطط لتدمير الصاروخ الشارد.. والصين: غالبية أجزائه ستحترق بالسماء
أبرز المواد
 أمير الكويت: لن نسمح لأحد بزعزعة استقرار البلاد وأمنها
أبرز المواد
 مقتل فلسطينييْن برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة
أبرز المواد
 هكذا يتحايل ترامب على “حظر تويتر”.. وهكذا يكشفه “تويتر”
أبرز المواد
 اليابان تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة بفيروس كورونا وتعتزم تمديد الطوارئ حتى 31 مايو
أبرز المواد
 جدل حول ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا.. هل تفقده إسطنبول؟
أبرز المواد
من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة .. مسجد المضفاة التاريخي في بللسمر

من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة .. مسجد المضفاة التاريخي في بللسمر

منطقة عسير
صحة الشرقية : جولات رقابية على المجمعات التجارية بالظهران والخبر وغرب الدمام

صحة الشرقية : جولات رقابية على المجمعات التجارية بالظهران والخبر وغرب الدمام

المنطقة الشرقية
تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الباحة

تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الباحة

منطقة الباحة
رئيس الوزراء بجمهورية الصومال يصل جدة

رئيس الوزراء بجمهورية الصومال يصل جدة

محليات

من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة .. مسجد المضفاة التاريخي في بللسمر

من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة .. مسجد المضفاة التاريخي في بللسمر
http://almnatiq.net/?p=980815
المناطق - واس

يقع مسجد المضفاة التاريخي بقرية المضفاة التابعة لمركز بللسمر بمنطقة عسير، ويعود تاريخ إنشائه إلى أكثر من 400 عام، وهو ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة التي تضم 30 مسجدا في 10 مناطق، وهو جاهز لإقامة الصلوات حاليًا.
ويعد مسجد المضفاة من المساجد القليلة المحافظة على شكلها الأصلي، حيث انهار جزءًا من سقفه منذ نحو 65 عامًا ، وتمت صيانته على نفس وضعه الأصلي، وقد كان المسجد جامعًا للقرية والقرى المجاورة، ويوجد فيه منزالة عبارة عن غرفة ملحقة بالمسجد تكون مقر إقامة للضيوف الذين يقدم لهم الطعام من المزارع الموقفة للمسجد التي تزيد عن 13 مزرعة ، ومحصولها يكون مخصصًا لضيوف المسجد، ومن أبرز أئمة المسجد الشيخ ضيف الله الأحمري ، وحمود بن محمد ، ومحمد بن مانع المقلب، وعلي بن عبدالله ، والشيخ أبوعيون القحطاني ، ومن أبرز المؤذنين السابقين للمسجد سعيد بن محمد ، وعبدالله بن علي ، وسعيد محمد أبو حماد.
وكان المسجد بجانب كونه مكانًا للصلاة والعبادة ، كان له دور اجتماعي بارز ، إذ كان مكانًا لاجتماعات أهل القرية لمناقشة أمرهم اليومية وحل المشاكل والمنازعات.
ويقع مسجد المضفاة التاريخي جنوب شرق قرية المضفاة التابعة لمركز بللسمر ، وعلى الطريق الرابط بين مدينتي الباحة وأبها، ويبعد المسجد نحو 55 كم شمال مدينة أبها.
ويتميز المسجد ببنائه على طراز السراة ، وتبلغ مساحته الكلية نحو (325.7م2) ويتسع لنحو (108) مصلين ، وقد بني المسجد من الحجر ، وسقفه من جذوع خشب العرعر ، ويتكون المسجد من بيت للصلاة ، وفناء خارجي ، ومواضئ قديمة ، وغرفة صغيرة مقر للضيوف تسمى “منزالة” ، ومنارة مستطيلة الشكل يبلغ ارتفاعها (4.70م).
ويتكون مسجد المضفاة التاريخي بعد تطويره في وقتنا الحالي من بيت الصلاة وساحة للمسجد ودورات المياه وأماكن الوضوء.

روابط ذات صلة

جامعة الملك خالد: مناقشة 350 رسالة ماجستير ودكتوراه إلكترونيًا

جامعة الملك خالد: مناقشة 350 رسالة ماجستير ودكتوراه إلكترونيًا
مدير صحة بيشة يوجه بإعتماد مركز صحي الأمواه مركزاً إستشاريًا

مدير صحة بيشة يوجه بإعتماد مركز صحي الأمواه مركزاً إستشاريًا
أمير منطقة عسير يوجه بتعزيز الخدمات التنموية في مركزي ” جمعة ربيعة المقاطرة” و””أحد ثربان”

أمير منطقة عسير يوجه بتعزيز الخدمات التنموية في مركزي ” جمعة ربيعة المقاطرة” و””أحد ثربان”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*