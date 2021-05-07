بلدية أحد رفيدة تواصل أعمالها خلال إجازة عيد الفطر ١٤٤٢هـ

المناطق - عسير

تستعد بلدية محافظة أحد رفيدة لاستقبال عيد الفطر من خلال تهيئة وتجهيز وتنظيف مصليات الأعياد والحدائق والمتنزهات والمواقع السياحية ومواصلة أعمالها الميدانية في المحافظة والمراكز التابعة .

وأوضح رئيس البلدية محمد سالم الوادعي بأنه وفق توجيهات سعادة أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بالعمل على مواصلة الجهود وتقديم كافة الخدمات دون إنقطاع أو تأخير فقد تم تكليف فريق عمل من بعض الإدارات التي تستدعي الحاجة لعملها خلال إجازة العيد حرصًا من البلدية على توفير بيئة نظيفة لسكان المحافظة وتقديم كافة الخدمات للجميع البلدية خلال إجازة عيد الفطر .

وأشار الوادعي الى أنه تم تشكيل فرق طوارئ تعمل وفق برنامج عمل مخصص لنظافة المحافظة وجميع القرى التابعه للمحافظة وتجهيز مصليات العيد وتنظيفها والاهتمام بنظافة الحدائق وأعمال الإصحاح البيئي ومكافحة آفات الصحة العامة واستمرار المشاريع ومراقبة سير العمل بها

ولفت إلى أنه تم تكليف عدد من المراقبين الصحيين لتنفيذ الجولات الميدانية اليومية للمسالخ ومراقبة المحلات التجارية والمطاعم والمطابخ وصوالين الحلاقة خلال إجازة عيد الفطر بالاضافة الى تكثيف الدور الرقابي في إجازة عيد الفطر من خلال الجولات الميدانية حيث يتم التعامل بحزم مع المعتدين على الأراضي الحكومية وفقًا للأنظمة والتعليمات.

كما قامت البلدية بالعديد من الإجراءات الإحترازية بهدف تعزيز الصحة العامة والوقاية من فيروس كورونا وذلك بناءً على التنسيق المستمر مع الجهات المختصة للحد من انتشار هذا المرض ومباشرة البلاغات التي ترد على الرقم المخصص للطوارئ ٩٤٠.

ودعا الوادعي الجميع للتعاون مع البلدية والتقيد بالإجراءات الإحترازية الوقائية من فيروس كورونا وأن من يخالف ذلك ستطبق الأنظمة واللوائح البلدية بحقه .