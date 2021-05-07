اتحـاد اليد ينظم دورة حكام للسيـدات

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بالتعاون مع معهد إعداد القادة، ينظم الاتحاد السعودي لكرة دورة للحكام الجدد لكرة اليد “للسيدات” بمدينة الدمام وذلك خلال الفترة من 30 مايو الجاري وحتى 08 يونيو القادم.

ووجه الاتحاد من خلال مكاتب وزارة الرياضة التعميم على الأندية وإدارات التعليم والجامعات والمدارس والقطاعات العسكرية والجهات المعنية تسجيل الأسماء الراغبات في المشاركة حسب الشـروط التالية: أن تكون سعودية الجنسية، ألا يقل المؤهل العلمي عن الثانوية العامــة أو ما يعادلها، ألا يقل عمرها عن “17 عام” كحد أدنى ولا تزيد عن “32 عاماً” كحد أقصى.، وأن تجتاز الكشف الطبي بنجاح “بموجب تقرير طبي”