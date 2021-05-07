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رئيس وزراء السودان يعلق على “تهديد السيسي بخوض حرب” حال عدم حل أزمة سد النهضة

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رئيس وزراء السودان يعلق على “تهديد السيسي بخوض حرب” حال عدم حل أزمة سد النهضة

رئيس وزراء السودان يعلق على “تهديد السيسي بخوض حرب” حال عدم حل أزمة سد النهضة
http://almnatiq.net/?p=980845
المناطق - وكالات

اعتبر رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، أن ما تصفه بعض وسائل الإعلام بتهديد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بشن حرب في حال التضرر من سد النهضة تصريح يهدف لتأكيد أهمية القضية.

وقال حمدوك، في مقابلة مع قناة “CNN” الأربعاء، ردا على سؤال حول هذا الموضوع: “القضايا المتعلقة بسد النهضة جادة للغاية، وأعتقد أنه عندما أدلى الرئيس السيسي بهذا التصريح كان يريد، مثلما نريده نحن، التشديد على جدية المسألة أمام المجتمع الدولي لا سيما أنها مرتبطة بسلامة وأمن الملايين في مصر والسودان”.

وتابع: “نرغب في أن يفهم باقي العالم أهمية هذا الوضع وأن نوضح أن المسائل المتعلقة بسد النهضة يمكن حلها في غضون أسابيع وفقا للقانون الدولي”.

كما شدد حمدوك على أن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة سيضع السودانيين “تحت رحمة إثيوبيا” فيما يخص توزيع مياه نهر النيل.

وتأتي تصريحات حمدوك على خلفية توتر متصاعد حول قضية سد النهضة الإثيوبي بعد فشل جولات عدة من المحادثات بين إثيوبيا والسودان ومصر.

وقال الرئيس المصري، يوم 30 مارس، إن مياه النيل خط أحمر، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل، وهو تصريح وصفته وسائل إعلام كثيرة بأنه تهديد لإثيوبيا.

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