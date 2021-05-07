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قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم باحات المسجد الأقصى المبارك وتطلق القنابل الصوتية وقنابل الغاز

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قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم باحات المسجد الأقصى المبارك وتطلق القنابل الصوتية وقنابل الغاز

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم باحات المسجد الأقصى المبارك وتطلق القنابل الصوتية وقنابل الغاز
قوات الاحتلال تطلق النار صوب الفلسطينيين
http://almnatiq.net/?p=980848

اقتحمت القوات الإسرائيلية يوم الجمعة باحات المسجد الأقصى المبارك وأطلق القنابل الصوتية وقنابل الغاز وأوقعت إصابات في صفوف المصلين.

واندلعت مواجهات عنيفة مساء اليوم بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، في باحات المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل الصوت على المصلين.

بدورها، أكدت صحفية “معاريف” أن الشرطة الإسرائيلية، أطلقت قنابل الصوت والمسيل للدموع في ساحات المسجد الأقصى، ما أسفر عن إصابات بين المواطنين الفلسطينيين.

وفي السياق، أقدمت السلطات الإسرائيلية على إغلاق باب العامود، ومنعت المصلين من الوصول إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

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