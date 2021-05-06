الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية تجهز 272 جامعاً ومسجداً لصلاة العيد

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جهز فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية عدد من المصليات والجوامع والمساجد المؤقتة، لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام ١٤٤٢هـ، ليصل مجموع ما تم تجهيزه من المصليات والجوامع والمساجد “272” بمنطقة الحدود الشمالية.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدودالشمالية الشيخ مطارد بن دخيل العنزي أن ذلك يأتي اتساقاً مع تعليمات الوزارة لتوسع في أعداد المساجد المساندة للجوامع والمصليات للحد من التزاحم وتطبيق الإجراءات الاحترازية الكفيلة (بإذن الله) بمنع انتشار فايروس كورونا، ومراعاة كل وسائل السلامة فيها .

كما أوضح “العنزي” أنه الفرع أتاح الفرص التطوعية من قبل إدارة وحدة العمل التطوعي بالفرع للراغبين بالعمل التطوعي وذلك للمساهمة في تطبيق الإجراءات وتنظيم دخول وخروج المصلين، مبيناً أن صلاة العيد ستقام بإذن الله بعد شروق الشمس بربع ساعة بمشيئة الله تعالى.

وثمن المدير العام لفرع الشؤون الإسلامية المتابعة والإشراف المباشر من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدودالشمالية و معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لدعم أعمال وبرامج الفرع لتحقيق رسالته في خدمة بيوت الله والعناية بها وحماية مرتاديها.