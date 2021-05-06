احدث الأخبار

الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية تجهز 272 جامعاً ومسجداً لصلاة العيد
منطقة الحدود الشمالية
 رجال الأمن جهود متميزة وخدمات إنسانية لخدمة قاصدي بيت الله الحرام
محليات
 قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم باحات المسجد الأقصى المبارك وتطلق القنابل الصوتية وقنابل الغاز
أبرز المواد
 رئيس وزراء السودان يعلق على “تهديد السيسي بخوض حرب” حال عدم حل أزمة سد النهضة
أبرز المواد
 غوتيريش: على الدول الكبرى منع الانزلاق إلى حرب باردة جديدة
أبرز المواد
 اتحـاد اليد ينظم دورة حكام للسيـدات
منطقة الرياض
 بلدية أحد رفيدة تواصل أعمالها خلال إجازة عيد الفطر ١٤٤٢هـ
منطقة عسير
 المملكة تجسد إنجازاتها في الجانب الإنساني والإغاثي عبر اليوم العالمي للهلال الأحمر
أبرز المواد
 فنانة تشكيلية تؤسس فريق “أنغام ريشة وطن” لدعم المواهب في نجران
منطقة نجران
 من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة .. مسجد المضفاة التاريخي في بللسمر
منطقة عسير
 صحة الشرقية : جولات رقابية على المجمعات التجارية بالظهران والخبر وغرب الدمام
المنطقة الشرقية
 تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الباحة
منطقة الباحة
الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية تجهز 272 جامعاً ومسجداً لصلاة العيد

الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية تجهز 272 جامعاً ومسجداً لصلاة العيد

منطقة الحدود الشمالية
رجال الأمن جهود متميزة وخدمات إنسانية لخدمة قاصدي بيت الله الحرام

رجال الأمن جهود متميزة وخدمات إنسانية لخدمة قاصدي بيت الله الحرام

محليات
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم باحات المسجد الأقصى المبارك وتطلق القنابل الصوتية وقنابل الغاز

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم باحات المسجد الأقصى المبارك وتطلق القنابل الصوتية وقنابل الغاز

أبرز المواد
رئيس وزراء السودان يعلق على “تهديد السيسي بخوض حرب” حال عدم حل أزمة سد النهضة

رئيس وزراء السودان يعلق على “تهديد السيسي بخوض حرب” حال عدم حل أزمة سد النهضة

أبرز المواد

الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية تجهز 272 جامعاً ومسجداً لصلاة العيد

الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية تجهز 272 جامعاً ومسجداً لصلاة العيد
http://almnatiq.net/?p=980854
المناطق - عرعر

جهز فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية عدد من المصليات والجوامع والمساجد المؤقتة، لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام ١٤٤٢هـ، ليصل مجموع ما تم تجهيزه من المصليات والجوامع والمساجد “272” بمنطقة الحدود الشمالية.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدودالشمالية الشيخ مطارد بن دخيل العنزي أن ذلك يأتي اتساقاً مع تعليمات الوزارة لتوسع في أعداد المساجد المساندة للجوامع والمصليات للحد من التزاحم وتطبيق الإجراءات الاحترازية الكفيلة (بإذن الله) بمنع انتشار فايروس كورونا، ومراعاة كل وسائل السلامة فيها .

كما أوضح “العنزي” أنه الفرع أتاح الفرص التطوعية من قبل إدارة وحدة العمل التطوعي بالفرع للراغبين بالعمل التطوعي وذلك للمساهمة في تطبيق الإجراءات وتنظيم دخول وخروج المصلين، مبيناً أن صلاة العيد ستقام بإذن الله بعد شروق الشمس بربع ساعة بمشيئة الله تعالى.

وثمن المدير العام لفرع الشؤون الإسلامية المتابعة والإشراف المباشر من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدودالشمالية و معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لدعم أعمال وبرامج الفرع لتحقيق رسالته في خدمة بيوت الله والعناية بها وحماية مرتاديها.

روابط ذات صلة

أمانة الحدود الشمالية تُكثّف جولاتها الرقابية قبل عيد الفطر

أمانة الحدود الشمالية تُكثّف جولاتها الرقابية قبل عيد الفطر
أمير الحدود الشمالية يوجه باستمرار العمل أثناء إجازة عيد الفطر المبارك

أمير الحدود الشمالية يوجه باستمرار العمل أثناء إجازة عيد الفطر المبارك
تعليم الشمالية يُكرم الفائزين بجائزة جسر للرياضيات

تعليم الشمالية يُكرم الفائزين بجائزة جسر للرياضيات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*