جامعة حائل تحتضن شجرة أكاسيا يقدر عمرها بحوالي ٢٩٣ عامًا

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قام مجموعة من طلاب السنة النهائية في قسم الأحياء بكلية العلوم بجامعة حائل بإجراء بعض القياسات الدندرومترية على شجرة الأكاسيا المعمرة التي تقع داخل المدينة الجامعية بجامعة حائل، والتي يقدر عمرها بحوالي ٢٩٣ عامًا، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد الغامدي، أستاذ علم النبات المشارك بقسم الأحياء بالجامعة.

وأشاد معالي الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، رئيس جامعة حائل، بهذه الخطوة، وبهذا الجهد العلمي المميز الذي بذله طلاب السنة النهائية بقسم الأحياء بالجامعة في تحديد عمر شجرة الأكاسيا المعمرة التي تقع داخل المدينة الجامعية، والتي تمت المحافظة عليها منذ بدء الأعمال الإنشائية داخل نطاق المدينة الجامعية ولم تتعرض للإزالة، حيث قدروا عمرها بـ 293 عامًا، وأشار معاليه إلى دور الجامعة في التوعية بأهمية المحافظة على الأشجار المحلية والغطاء النباتي، ودورها في مكافحة التصحر وتحسين جودة الحياة، حيث يتماشى هذا مع اهتمام القيادة الرشيدة ومستهدفات رؤية المملكة 2030، وكذلك طموح صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، لزيادة رقعة الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر، وتخفيف الآثار السلبية للتغير المناخي في المملكة وفي المنطقة، وذلك بإعلانه عن مبادرتي السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر، اللتين تستهدفان زراعة 50 مليار شجرة.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد أبو عمرو الغامدي، أستاذ علم النبات المشارك بجامعة حائل الذي أشرف على الطلاب المشاركين في هذه الدراسة، أن الهدف الرئيس هو إكساب الطلاب المعارف والمهارات الأساسية في علم الدندرومتري، وهو فرع من علم النبات يهتم بدراسة القياسات المختلفة للأشجار، ومنها: القطر، والحجم، والشكل، والعمر، والنموّ السنوي، والطول الكلي، وطول الساق، وحجم التاج، وكثافة الخشب، والوزن، والكتلة الجافة، والمحتوى الكربوني، وقد تمكن الطلاب من التعرف على الاسم العلمي للشجرة، وهي من نوع الطلح النجدي وتسمى أكاسيا جيراردي Acacia gerardii، وقاموا بإجراء القياسات الأساسية لها، مستخدمين بعض المعادلات الرياضية، حيث تم احتساب العديد من النتائج، ومنها العمر التقريبي الذي تم تقديره بحوالي 293 عامًا، وارتفاع الشجرة بـ 9.92م، وبلغ متوسط قطر تاج الشجرة 13.32م، فيما بلغت مساحة المظلة الشجرية 139.27 م2.

وبيّن الدكتور الغامدي أن هذه النتائج تفتح آفاقًا بحثية جديدة لدراسة الأشجار المعمرة بمنطقة حائل، وضرورة رصدها، والمحافظة عليها، حيث إنها تمثل تراثًا بيئيًّا وحضاريًّا مهمًّا في ظل ما يتعرض له الغطاء النباتي من ضغوط الرعي الجائر والاحتطاب، وأن اهتمام جامعة حائل بالأشجار المعمرة يتناغم مع جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في الاهتمام بالأشجار المحلية والبرية التي تناقصت أعدادها بشكل حاد، وأصبح الكثير منها مهدداً بالانقراض، والحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى لإعادة استزراعها بهدف تنمية وإثراء الغطاء النباتي، والتنوع الحيوي، واستعادة التوازن البيئي الطبيعي.

و أضاف الغامدي: في إطار جهود القيادة الرشيدة في حماية وتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في المملكة، وتزامناً مع إعلان سموّ ولي العهد الكريم لمبادرة #السعودية_الخضراء التي تهدف لاستزراع 10 مليارات شجرة، وذلك بالتركيز على اختيار الأنواع الشجرية المحلية والملائمة للبيئات المختلفة في المملكة.

وبدورهم قدم الطلاب الشكر الجزيل لمعالي رئيس الجامعة، وسعادة عميد كلية العلوم، وسعادة رئيس قسم الأحياء وأساتذته على ما تلقوه من دعم في دراستهم النظرية والعملية بما يحقق لهم الانطلاقة الواثقة في دروب العمل بعد التخرج في خدمة هذا الوطن الغالي.