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الأمير فيصل بن بندر يستقبل الأمير محمد بن عبدالرحمن في مطار الملك خالد

الأمير فيصل بن بندر يستقبل الأمير محمد بن عبدالرحمن في مطار الملك خالد
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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض لدى وصوله الرياض قادماً من جدة عقب صلاة الميت على والدته – رحمها الله – أمس في المسجد الحرام ، سائلاً سموه الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.
كما كان في استقبال الأمير محمد بن عبدالرحمن عدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين.

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