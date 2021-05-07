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ولي العهد في مقدمة مستقبلي دولة رئيس وزراء باكستان لدى وصوله المملكة
http://almnatiq.net/?p=980885
المناطق_واس

وصل جدة اليوم دولة السيد عمران خان رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية في زيارة رسمية للمملكة.
وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.
كما كان في الاستقبال معالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي وعدد من المسؤولين.

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