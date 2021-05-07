أكثر من (75) لوح “باركود” متعدد اللغات لقياس رضا المعتمرين والمصلين

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وفّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة تجربة ضيوف الرحمن, أكثر من (75) لوحة باركود (QR)لقياس رضا المعتمرين والمصلين عن منظومة الخدمات التنظيمية والصحية المقدمة خلال موسم رمضان المبارك.

وتهدف ألواح (QR) المثبتة في أرجاء المسجد الحرام إلى قياس الرضا التفاعلي للمعتمرين والمصلين ب(6) لغات عالمية من خلال موقع إلكتروني خاص تشرف عليه كوادر سعودية من وكالة التخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية للوصول إلى أقصى استفادة من التقنيات الحديثة وتسخير دورها في تحسين مستوى الأداء وتطوير بيئة الأعمال والخدمات، واستمرارية خطط التطوير الإداري والتقني الشامل للمنظومة الخدمية بالمسجد الحرام (2024) في ظل المتطلبات الصحية للجائحة العالمية .

ويقوم منسوبو وكالات وإدارات رئاسة شؤون الحرمين من خلال عمل مؤسسي مشترك بجولات ميدانية دورية لرصد آراء ومقترحات قاصدي المسجد الحرام بشكل مباشر، كما تشارك الإدارة العامة للعمليات والتحكم والسيطرة في استقبال البلاغات والملحوظات عبر شاشات المراقبة الميدانية والأجهزة اللاسلكية لتلافي الأخطاء التنظيمية وتحسين جودة منظومة العمل الميداني في المسجد الحرام على مدار العام وتهيئة بيئة صحية ومستوفية لجميع “البروتوكولات” الوقائية في المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك.