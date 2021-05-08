«الأرصاد» عن طقس السبت: أمطار رعدية وزخات برد على بعض المناطق

المناطق_ الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية السبت، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على بعض مناطق المملكة.

وقال مركز الأرصاد، إن مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، تتأثر بهطول أمطار رعدية السبت، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

وتوقع مركز الأرصاد، أن تتأثر الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة بخلايا من السحب الركامية الرعدية.

وحول حالة البحر الأحمر، قال الأرصاد إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والاوسط، تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-38 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف.

أما عن حالة الخليج العربي، فأكد مركز الأرصاد أن حركة الرياح السطحية تكون جنوبية شرقية الي جنوبية على الجزء الشمالي وتكون شمالية غربية الى شمالية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر.