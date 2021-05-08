احدث الأخبار

«الأرصاد» عن طقس السبت: أمطار رعدية وزخات برد على بعض المناطق
أبرز المواد
 طابع سعودي صدر قبل 70 عاماً يوثق أول لقاء بين قيادتي المملكة وباكستان
أبرز المواد
 أكثر من (75) لوح “باركود” متعدد اللغات لقياس رضا المعتمرين والمصلين
أبرز المواد
 ولي العهد في مقدمة مستقبلي دولة رئيس وزراء باكستان لدى وصوله المملكة
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن بندر يستقبل الأمير محمد بن عبدالرحمن في مطار الملك خالد
أبرز المواد
 “التجارة” تلزم المنشآت التجارية باستبدال هواتف خدمة المستهلك المبتدئة بـ “9200 ” إلى الرقم المجاني (800) .. ووكالات السيارات خطوة أولى
أبرز المواد
 جامعة حائل تحتضن شجرة أكاسيا يقدر عمرها بحوالي ٢٩٣ عامًا
أبرز المواد
 معرض القرآن الكريم يعرض المصحف الكريم ومعانيه بـ (٥١) لغة
أبرز المواد
 أمانة تبوك تقوم بأكثر من 36,290 جولة رقابية خلال شهر رمضان
منطقة تبوك
 مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة الشرقية يقوم بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل
المنطقة الشرقية
 الشؤون الإسلامية تغلق 12 مسجدا مؤقتاً وتعيد فتح 17 مسجدا في 5 مناطق
محليات
 الدهمشي : دعم سمو ولي العهد للجمعيات والمديونين امتداد لاهتمامه بفئات المجتمع
محليات
«الأرصاد» عن طقس السبت: أمطار رعدية وزخات برد على بعض المناطق

«الأرصاد» عن طقس السبت: أمطار رعدية وزخات برد على بعض المناطق

أبرز المواد
طابع سعودي صدر قبل 70 عاماً يوثق أول لقاء بين قيادتي المملكة وباكستان

طابع سعودي صدر قبل 70 عاماً يوثق أول لقاء بين قيادتي المملكة وباكستان

أبرز المواد
أكثر من (75) لوح “باركود” متعدد اللغات لقياس رضا المعتمرين والمصلين

أكثر من (75) لوح “باركود” متعدد اللغات لقياس رضا المعتمرين والمصلين

أبرز المواد
ولي العهد في مقدمة مستقبلي دولة رئيس وزراء باكستان لدى وصوله المملكة

ولي العهد في مقدمة مستقبلي دولة رئيس وزراء باكستان لدى وصوله المملكة

أبرز المواد

«الأرصاد» عن طقس السبت: أمطار رعدية وزخات برد على بعض المناطق

«الأرصاد» عن طقس السبت: أمطار رعدية وزخات برد على بعض المناطق
http://almnatiq.net/?p=980894
المناطق_ الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية السبت، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على بعض مناطق المملكة.

وقال مركز الأرصاد، إن مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، تتأثر بهطول أمطار رعدية السبت، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

وتوقع مركز الأرصاد، أن تتأثر الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة بخلايا من السحب الركامية الرعدية.

وحول حالة البحر الأحمر، قال الأرصاد إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والاوسط، تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-38 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف.

أما عن حالة الخليج العربي، فأكد مركز الأرصاد أن حركة الرياح السطحية تكون جنوبية شرقية الي جنوبية على الجزء الشمالي وتكون شمالية غربية الى شمالية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر.

روابط ذات صلة

طابع سعودي صدر قبل 70 عاماً يوثق أول لقاء بين قيادتي المملكة وباكستان

طابع سعودي صدر قبل 70 عاماً يوثق أول لقاء بين قيادتي المملكة وباكستان
أكثر من (75) لوح “باركود” متعدد اللغات لقياس رضا المعتمرين والمصلين

أكثر من (75) لوح “باركود” متعدد اللغات لقياس رضا المعتمرين والمصلين
ولي العهد في مقدمة مستقبلي دولة رئيس وزراء باكستان لدى وصوله المملكة

ولي العهد في مقدمة مستقبلي دولة رئيس وزراء باكستان لدى وصوله المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*