احدث الأخبار

الهلال يتغلب على الشباب وينفرد بصدارة دوري المحترفين
أبرز المواد
 «الأرصاد» عن طقس السبت: أمطار رعدية وزخات برد على بعض المناطق
أبرز المواد
 طابع سعودي صدر قبل 70 عاماً يوثق أول لقاء بين قيادتي المملكة وباكستان
أبرز المواد
 أكثر من (75) لوح “باركود” متعدد اللغات لقياس رضا المعتمرين والمصلين
أبرز المواد
 ولي العهد في مقدمة مستقبلي دولة رئيس وزراء باكستان لدى وصوله المملكة
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن بندر يستقبل الأمير محمد بن عبدالرحمن في مطار الملك خالد
أبرز المواد
 “التجارة” تلزم المنشآت التجارية باستبدال هواتف خدمة المستهلك المبتدئة بـ “9200 ” إلى الرقم المجاني (800) .. ووكالات السيارات خطوة أولى
أبرز المواد
 جامعة حائل تحتضن شجرة أكاسيا يقدر عمرها بحوالي ٢٩٣ عامًا
أبرز المواد
 معرض القرآن الكريم يعرض المصحف الكريم ومعانيه بـ (٥١) لغة
أبرز المواد
 أمانة تبوك تقوم بأكثر من 36,290 جولة رقابية خلال شهر رمضان
منطقة تبوك
 مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة الشرقية يقوم بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل
المنطقة الشرقية
 الشؤون الإسلامية تغلق 12 مسجدا مؤقتاً وتعيد فتح 17 مسجدا في 5 مناطق
محليات
الهلال يتغلب على الشباب وينفرد بصدارة دوري المحترفين

الهلال يتغلب على الشباب وينفرد بصدارة دوري المحترفين

أبرز المواد
«الأرصاد» عن طقس السبت: أمطار رعدية وزخات برد على بعض المناطق

«الأرصاد» عن طقس السبت: أمطار رعدية وزخات برد على بعض المناطق

أبرز المواد
طابع سعودي صدر قبل 70 عاماً يوثق أول لقاء بين قيادتي المملكة وباكستان

طابع سعودي صدر قبل 70 عاماً يوثق أول لقاء بين قيادتي المملكة وباكستان

أبرز المواد
أكثر من (75) لوح “باركود” متعدد اللغات لقياس رضا المعتمرين والمصلين

أكثر من (75) لوح “باركود” متعدد اللغات لقياس رضا المعتمرين والمصلين

أبرز المواد

الهلال يتغلب على الشباب وينفرد بصدارة دوري المحترفين

الهلال يتغلب على الشباب وينفرد بصدارة دوري المحترفين
http://almnatiq.net/?p=980897
المناطق_واس

تغلب الهلال على مستضيفه الشباب بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب في الرياض في لقاء مؤجل من الجولة 26 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
وافتتح مهاجم الهلال جوميز التسجيل لفريقه مبكراً عند الدقيقة الثالثة ، ليرد الشباب بعدها مباشرة بهدف التعادل عن طريق مارتينيز عند الدقيقة الخامسة ، ليعود جوميز ويُسجل الهدف الثاني له ولفريقه عند الدقيقة 25 من ركلة جزاء، وعند الدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي تمكن لوسيانو فييتو من تسجيل الهدف الثالث لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال 3-1 ، والذي شهد كذلك إبعاد لاعب الشباب بانيغا بالبطاقة الحمراء.
وفي الشوط الثاني تمكن الهلال من تسجيل هدفين عن طريق “البديلين” ناصر الدوسري ومحمد كنو عند الدقيقتين 66 ، 84 ليرفع الهلال رصيده إلى 51 نقطة وينفرد بصدارة الفرق، فيما تجمد رصيد الشباب عند 48 نقطة في المركز الثاني .

روابط ذات صلة

«الأرصاد» عن طقس السبت: أمطار رعدية وزخات برد على بعض المناطق

«الأرصاد» عن طقس السبت: أمطار رعدية وزخات برد على بعض المناطق
طابع سعودي صدر قبل 70 عاماً يوثق أول لقاء بين قيادتي المملكة وباكستان

طابع سعودي صدر قبل 70 عاماً يوثق أول لقاء بين قيادتي المملكة وباكستان
أكثر من (75) لوح “باركود” متعدد اللغات لقياس رضا المعتمرين والمصلين

أكثر من (75) لوح “باركود” متعدد اللغات لقياس رضا المعتمرين والمصلين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*