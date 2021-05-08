الهلال يتغلب على الشباب وينفرد بصدارة دوري المحترفين

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تغلب الهلال على مستضيفه الشباب بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب في الرياض في لقاء مؤجل من الجولة 26 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

وافتتح مهاجم الهلال جوميز التسجيل لفريقه مبكراً عند الدقيقة الثالثة ، ليرد الشباب بعدها مباشرة بهدف التعادل عن طريق مارتينيز عند الدقيقة الخامسة ، ليعود جوميز ويُسجل الهدف الثاني له ولفريقه عند الدقيقة 25 من ركلة جزاء، وعند الدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي تمكن لوسيانو فييتو من تسجيل الهدف الثالث لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال 3-1 ، والذي شهد كذلك إبعاد لاعب الشباب بانيغا بالبطاقة الحمراء.

وفي الشوط الثاني تمكن الهلال من تسجيل هدفين عن طريق “البديلين” ناصر الدوسري ومحمد كنو عند الدقيقتين 66 ، 84 ليرفع الهلال رصيده إلى 51 نقطة وينفرد بصدارة الفرق، فيما تجمد رصيد الشباب عند 48 نقطة في المركز الثاني .