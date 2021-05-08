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“إدارة السجون”: حجم التبرعات في «فرجت» منذ بداية رمضان 123 مليون ريال

“إدارة السجون”: حجم التبرعات في «فرجت» منذ بداية رمضان 123 مليون ريال

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“إدارة السجون”: حجم التبرعات في «فرجت» منذ بداية رمضان 123 مليون ريال

“إدارة السجون”: حجم التبرعات في «فرجت» منذ بداية رمضان 123 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=980915
المناطق_ الرياض

أوضحت المديرية العامة للسجون أن حجم التبرعات لخدمة “فرجت” منذ بدء شهر رمضان المبارك لهذا العام، بلغ أكثر من (123) مليون ريال، استفاد منها عدد من المحكومين في القضايا المالية غير الجنائية من المواطنين والمقيمين، كما بلغ حجم التبرعات منذ بداية الخدمة قبل ثلاثة أعوام أكثر من (460) مليون ريال، أسهمت في إطلاق سراح (2163) مواطنًا و(975) مقيمًا، حيث تعد من المنصات الوطنية الرائدة في مجال التبرع الخيري.
وأكدت المديرية أن “فرجت” تتميز بشمولها للمحكومين من السعوديين وغير السعوديين في قضايا مالية غير جنائية، وبإمكان الجميع مد يد العون ومساعدتهم، من خلال الدخول على منصة “أبشر” وتطبيق “أبشر أفراد”، واختيار خدمات المديرية العامة للسجون، وتحديد المستفيد الذي يراد التبرع له، ونسخ رقم السداد، ثم تنفيذ العملية من خدمة “سداد”، التي يوفرها البنك المركزي السعودي، مع أهمية التأكد من مقدار المبلغ المدخل المراد التبرع به لفواتير “فرجت” قبل إتمام عملية الدفع.
وأشارت المديرية العامة للسجون إلى أن الفواتير التي تم سدادها تعود لمحكومين في قضايا مالية غير جنائية، وأن الخدمة شهدت إقبالا عاليًا من المتبرعين المواطنين والمقيمين، وتمثل نافذة آمنة وموثوقة للتبرع والوقوف بجانب المحتاجين، مشددة على أنها متاحة عبر موقع “أبشر” الإلكتروني، وتطبيق “أبشر أفراد” ومنصة “إحسان”، ولا يوجد لها تطبيق خاص عبر المتاجر الإلكترونية.

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