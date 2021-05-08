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شرطة مكة المكرمة تطيح بـ 4 مقيمين ارتكبوا عددا من الجرائم

شرطة مكة المكرمة تطيح بـ 4 مقيمين ارتكبوا عددا من الجرائم
http://almnatiq.net/?p=980918
المناطق_واس

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على (4) مقيمين من الجنسية المالية في العقد الثاني من العمر.

وأضاف أن المقيمين ارتكبوا عددًا من الجرائم، تمثلت في سرقة منازل واستراحات ومحتويات مركبتين، وبيع المسروقات على (7) مقيمين من الجنسية البنغالية ، يديرون مستودعاً مخالفاً مخصصاً لبيع السكراب.

وقد تم ضبطهم وإيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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