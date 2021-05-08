احدث الأخبار

درب زبيدة في الحدود الشمالية .. معلم تاريخي وشريان الحج في العصر العباسي
أبرز المواد
 شرطة مكة المكرمة تطيح بـ 4 مقيمين ارتكبوا عددا من الجرائم
أبرز المواد
 “إدارة السجون”: حجم التبرعات في «فرجت» منذ بداية رمضان 123 مليون ريال
أبرز المواد
 ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يعقدان جلسة مباحثات لتعزيز العلاقات الثنائية .. ويوقعان على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني .. ويشهدان التوقيع على اتفاقيتين ومذكرتي تفاهم
أبرز المواد
 العجلان: المملكة وباكستان مستقبل واعد للشراكة التجارية والاستثمارية
أبرز المواد
 لجنة المسؤولية الاجتماعية بغرفة تبوك تواصل توزيع وجبات إفطار للصائمين
أبرز المواد
 الهلال يتغلب على الشباب وينفرد بصدارة دوري المحترفين
أبرز المواد
 «الأرصاد» عن طقس السبت: أمطار رعدية وزخات برد على بعض المناطق
أبرز المواد
 طابع سعودي صدر قبل 70 عاماً يوثق أول لقاء بين قيادتي المملكة وباكستان
أبرز المواد
 أكثر من (75) لوح “باركود” متعدد اللغات لقياس رضا المعتمرين والمصلين
أبرز المواد
 ولي العهد في مقدمة مستقبلي دولة رئيس وزراء باكستان لدى وصوله المملكة
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن بندر يستقبل الأمير محمد بن عبدالرحمن في مطار الملك خالد
أبرز المواد
درب زبيدة في الحدود الشمالية .. معلم تاريخي وشريان الحج في العصر العباسي

درب زبيدة في الحدود الشمالية .. معلم تاريخي وشريان الحج في العصر العباسي

أبرز المواد
شرطة مكة المكرمة تطيح بـ 4 مقيمين ارتكبوا عددا من الجرائم

شرطة مكة المكرمة تطيح بـ 4 مقيمين ارتكبوا عددا من الجرائم

أبرز المواد
“إدارة السجون”: حجم التبرعات في «فرجت» منذ بداية رمضان 123 مليون ريال

“إدارة السجون”: حجم التبرعات في «فرجت» منذ بداية رمضان 123 مليون ريال

أبرز المواد
ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يعقدان جلسة مباحثات لتعزيز العلاقات الثنائية .. ويوقعان على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني .. ويشهدان التوقيع على اتفاقيتين ومذكرتي تفاهم

ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يعقدان جلسة مباحثات لتعزيز العلاقات الثنائية .. ويوقعان على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني .. ويشهدان التوقيع على اتفاقيتين ومذكرتي تفاهم

أبرز المواد

درب زبيدة في الحدود الشمالية .. معلم تاريخي وشريان الحج في العصر العباسي

درب زبيدة في الحدود الشمالية .. معلم تاريخي وشريان الحج في العصر العباسي
http://almnatiq.net/?p=980921
المناطق_عرعر

استخدم منذ عقود لنقل حجاج بيت الله الحرام من العراق وبعض أجزاء منطقة الشام إلى الديار المقدسة،هو درب زبيدة الشهير “طريق الحج الكوفي” الممتد من مدينة الكوفة في العراق مروراً بشمال المملكة بمحاذاة محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية – وهي أولى المحافظات السعودية التي تقع على هذا الطريق – وصولاً إلى مكة المكرمة.

ويشقّ هذا الدرب طريقه نحو الجنوب الغربي، عبر الصحراء إلى المدينة ومكة المكرمة، بطول يزيد على 1400 كلم، في أراضي المملكة، حيث يمر بخمس مناطق في المملكة هي: مناطق الحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والمدينة المنورة، مكة المكرمة، وأدرج الدرب ضمن مشاريع برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة، الذي تنفذه الهيئة،ضمن مبادراتها في برنامج التحوّل الوطني.

وبلغ درب زبيدة ذروة ازدهاره خلال الخلافة العباسية (132هـ – 656هـ / 750م – 1258م)، حيث كان من أهم طرق الحج والتجارة إبان تلك الحقبة، وينسب إلى السيدة “زبيدة” زوج الخليفة هارون الرشيد، التي أسهمت في عمارته.

ويوجد فيه 27  محطة رئيسة، ما بين كل محطة ومحطة نحو 50 كم، ومثلها محطات ثانوية، أو استراحة وهي استراحات تقام بين كل محطتين رئيستين، إضافة للمنازل والمرافق الأخرى المقامة على امتداد الطريق، كما وضعت علامات على الطريق لإرشاد الحجاج في ذلك الوقت ووُضعت برك لجمع الماء بطريقة ذكية جداً وفي أماكن مختارة بعناية فائقة وبمسافات مدروسة ليستفيد منها الحجاج للتزود بالماء.

وأهم محطات الدرب هي: بركة الظفيري، بركة العمياء، بركة الثليماء، بركة الجميماء، برك وآبار زبالا، بركة أم العصافير، برك الشيحيات، بركة حمد، بركة العشار،وغيرها.

يشار إلى أن هذا الدرب قد خلّد ذكر “زبيدة” على مر العصور، وأصبح الطريق في ذلك الوقت حلقة اتصال بين بغداد والحرمين الشريفين وأنحاء الجزيرة العربية.

وعملت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على تسجيل الدرب ضمن أبرز (10) مواقع تراثية في المملكة تدخل ضمن قائمة التراث العالمي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونيسكو.

روابط ذات صلة

شرطة مكة المكرمة تطيح بـ 4 مقيمين ارتكبوا عددا من الجرائم

شرطة مكة المكرمة تطيح بـ 4 مقيمين ارتكبوا عددا من الجرائم
“إدارة السجون”: حجم التبرعات في «فرجت» منذ بداية رمضان 123 مليون ريال

“إدارة السجون”: حجم التبرعات في «فرجت» منذ بداية رمضان 123 مليون ريال
ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يعقدان جلسة مباحثات لتعزيز العلاقات الثنائية .. ويوقعان على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني .. ويشهدان التوقيع على اتفاقيتين ومذكرتي تفاهم

ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يعقدان جلسة مباحثات لتعزيز العلاقات الثنائية .. ويوقعان على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني .. ويشهدان التوقيع على اتفاقيتين ومذكرتي تفاهم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*