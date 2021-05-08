إخاء عسير تختتم بطولتي البلاستيشن وكرة القدم للابناء الايتام

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أقيم مساء أمس الخميس حفل تكريم بطولتي البلاستيشن وكرة القدم الرمضانية بفرع إخاء منطقة عسير بحضور الاستاذ أحمد هبة الشريف مدير إخاء عسير على كأس المؤسسة الخيرية لرعاية الايتام اخاء .

حيث تم تكريم شركاء النجاح للدورة الرمضانية الاولى بالمنطقة للابناء الايتام ممثلة بملعب الوطن بعسير تسلم التكريم الاستاذ خالد القرني .

وكذلك تكريم مشرفي الدورة الرمضانية بفرع إخاء منطقة عسير الاستاذ محمد ميلس ،الاستاذ أحمد الجرعي ،الاستاذ موسى القحطاني ،الاستاذ عبدالرحمن العاصمي .

عقب ذلك تم تكريم المراكز التالية الاول والثاني ،والثالث ،والرابع في بطولة البلاستيشن والفريقين الفائزة في بطولة كرة القدم تسلمها مجموعة من الابناء عبارة عن كأس البطولة ودروع الاهداء ومكأفات التنظيم لمجموعة من الابناء الايتام .

حيث أكد الاخصائي أحمد العتيبي أخصائي التمكين بفرع إخاء عسير المشرف على البطولتين أن الدورة الرمضانية لكرة القدم وبطولة البلايستيشن تهدف إلى تنشيط الحركة الرياضية وبث روح التنافس الرياضي الشريف بين الابناء المشاركين بما يسهم في شغل أوقات فراغ الشباب وتعزيز العلاقات الاجتماعية بين فئات المجتمع

ووفقاً للإجراءات الاحترازية تم تكريم عدد من الشركاء وتكريم الفائزين لما بذلوا من نشاط رياضي رائع مقدمين الجميع جزيل الشكر والتقدير للمؤسسة على الدعم والحفاوة للابناء الايتام وتحفيزهم في شغل اوقات فراغهم وراحتهم مقدماً شكرهم لجميع الداعمين للدورة الرمضانية ولجميع الفرق الرياضية المشاركة بالمؤسسة .