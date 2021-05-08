احدث الأخبار

وزارة الخارجية تعرب عن رفض المملكة لما صدر بخصوص خطط وإجراءات “إسرائيل” لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس وفرض السيادة الإسرائيلية عليها
أبرز المواد
 أمانة الجوف تنهي استعداداتها بالمتنزهات والحدائق لاستقبال الزوار خلال العيد
أبرز المواد
 مشروع جامع خادم الحرمين الشريفين بالجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد .. رسالة سلام وإخاء
أبرز المواد
 وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية الباكستاني
أبرز المواد
 “السبيعي ” ملازما من كلية الملك خالد العسكرية
محليات
 ترقية ” الزائري ” للمرتبة الثامنة بالحقوق العامة بإمارة جازان
أبرز المواد
 صحافيو الوطن يناقش المبادرات القادمة وسبل تنفيذها
محليات
 وزير الشؤون البلدية يعتمد التصاميم الهندسية لمشروع إزالة الأسوار المحيطة بمقر الوزارة بالرياض
أبرز المواد
 شرطة منطقة الرياض: القبض على شخصين تورطا بارتكاب جريمة سطو
أبرز المواد
 شرطة حائل: ضبط “11” شخصاً خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا
أبرز المواد
 الصين عن صاروخها الخارج عن السيطرة: سيحترق عند دخول الغلاف الجوي
أبرز المواد
 من بينها البيض.. أبرز 7 أطعمة تُسبب الحساسية
أبرز المواد
وزارة الخارجية تعرب عن رفض المملكة لما صدر بخصوص خطط وإجراءات “إسرائيل” لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس وفرض السيادة الإسرائيلية عليها

وزارة الخارجية تعرب عن رفض المملكة لما صدر بخصوص خطط وإجراءات “إسرائيل” لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس وفرض السيادة الإسرائيلية عليها

أبرز المواد
أمانة الجوف تنهي استعداداتها بالمتنزهات والحدائق لاستقبال الزوار خلال العيد

أمانة الجوف تنهي استعداداتها بالمتنزهات والحدائق لاستقبال الزوار خلال العيد

أبرز المواد
مشروع جامع خادم الحرمين الشريفين بالجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد .. رسالة سلام وإخاء

مشروع جامع خادم الحرمين الشريفين بالجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد .. رسالة سلام وإخاء

أبرز المواد
وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية الباكستاني

وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية الباكستاني

أبرز المواد

شرطة حائل: ضبط “11” شخصاً خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا

شرطة حائل: ضبط “11” شخصاً خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=980970
المناطق_واس

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (11) شخصاً بالمنطقة، لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، تمهيداً لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
ونصت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة لا تزيد على (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين ، أو بهما معًا. وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة ، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، يتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

روابط ذات صلة

وزارة الخارجية تعرب عن رفض المملكة لما صدر بخصوص خطط وإجراءات “إسرائيل” لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس وفرض السيادة الإسرائيلية عليها

وزارة الخارجية تعرب عن رفض المملكة لما صدر بخصوص خطط وإجراءات “إسرائيل” لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس وفرض السيادة الإسرائيلية عليها
أمانة الجوف تنهي استعداداتها بالمتنزهات والحدائق لاستقبال الزوار خلال العيد

أمانة الجوف تنهي استعداداتها بالمتنزهات والحدائق لاستقبال الزوار خلال العيد
مشروع جامع خادم الحرمين الشريفين بالجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد .. رسالة سلام وإخاء

مشروع جامع خادم الحرمين الشريفين بالجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد .. رسالة سلام وإخاء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*