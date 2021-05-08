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وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية الباكستاني

وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية الباكستاني
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التقى صـاحب السـمو الأمير فيصـل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بفرع وزارة الخارجيـة في جدة اليوم، معالي وزير خارجيـة جمھوريـة باكستان الإسلامية شاه محمود قريشي.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقـات الثنائية التاريخية والمميزة بين البلدين الصـديقين وسـبل دعمھا في مختلف المجالات، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية.
حضـر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصــادية عيد بن محمد الثقفي، وسفير خادم الحرمين الشـريفين لدى جمھورية باكسـتان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي.

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