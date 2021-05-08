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أمانة الجوف تنهي استعداداتها بالمتنزهات والحدائق لاستقبال الزوار خلال العيد

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أمانة الجوف تنهي استعداداتها بالمتنزهات والحدائق لاستقبال الزوار خلال العيد

أمانة الجوف تنهي استعداداتها بالمتنزهات والحدائق لاستقبال الزوار خلال العيد
http://almnatiq.net/?p=980997
المناطق_الجوف

أنهت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها استعداداتها لعطلة عيد الفطر المبارك من خلال تهيئة المتنزهات والحدائق لاستقبال الزوار، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا.
وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن الأمانة استعدت للعيد مبكرا بخطة متكاملة تضمنت أعمال صيانة المتنزهات والحدائق وتهيئة مرافقها لاستقبال الزوار خلال عطلة العيد، والتأكد من توافر متطلبات السلامة في الألعاب، إلى جانب الاهتمام بخدمات النظافة ودورات المياه.
كما كثفت الأمانة ضمن الخطة أعمال النظافة العامة والتطهير والتعقيم بالشوارع والميادين وحاويات النفايات والمتنزهات والمواقع العامة، إلى جانب تهيئة اللوحات والزينة المضيئة والإنارة، بتوجيهات ومتابعة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.
وأكد الحموان أن الأمانة حريصة على تسخير كافة الإمكانيات والخطط لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين خلال المواسم وعلى مدار العام.

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