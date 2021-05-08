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الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة برد على خمس مناطق

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الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة برد على خمس مناطق

الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة برد على خمس مناطق
http://almnatiq.net/?p=981013
المناطق - واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق (جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة، المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية الي جنوبية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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