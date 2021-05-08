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“بر الشريم” توزع 2500 وجبة إفطار صائم

“بر الشريم” توزع 2500 وجبة إفطار صائم
http://almnatiq.net/?p=981016
المناطق - واس:

وزعت جمعية البر الخيرية بابن شريم بمنطقة الحدود الشمالية 2,500 وجبة إفطار صائم متكاملة منذ بداية شهر الخير حتى اليوم، ضمن المبادرة المجتمعية التي أطلقها سمو أمير منطقة الحدود الشمالية “في شهر الخير أبشر بالخير”.

وأوضحت الجمعية أنها تقوم بتوصيل الوجبات للمستفيدين في منازلهم , بمشاركة عدد من متطوعي الجمعية، بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرةً إلى أنها وزعت خلال شهر رمضان المبارك 540 سلة غذائية رمضانية متنوعة لمستفيديها على ثلاث دفعات.

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