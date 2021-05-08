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شركة BAE SYSTEMS تطرح وظائف هندسية شاغرة

شركة BAE SYSTEMS تطرح وظائف هندسية شاغرة

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شركة BAE SYSTEMS تطرح وظائف هندسية شاغرة

شركة BAE SYSTEMS تطرح وظائف هندسية شاغرة
http://almnatiq.net/?p=981022
المناطق - مكة المكرمة:

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الطائف.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف ميكانيكي/ التايفون: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة الطيران، أو أي مجال ذي الصلة.

– مخطط الأصول الحرجة/ الصيانة: شهادة البكالوريوس في تخصص ذ الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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