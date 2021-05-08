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سفارتنا لدى مدريد تنبه المواطنين بتمديد القيود المفروضة للدخول إلى إسبانيا

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سفارتنا لدى مدريد تنبه المواطنين بتمديد القيود المفروضة للدخول إلى إسبانيا

سفارتنا لدى مدريد تنبه المواطنين بتمديد القيود المفروضة للدخول إلى إسبانيا
http://almnatiq.net/?p=981029
المناطق - الرياض:

نبهت سفارة المملكة في إسبانيا، اليوم (السبت)، المواطنين الراغبين بالسفر إلى مملكة إسبانيا، بتمديد القيود المفروضة للدخول إليها.

وبينت السفارة في بيان، أن الحكومة الإسبانية أصدرت قرارا يقضي بتمديد القيود المفروضة للدخول إلى الدولة في ظل الأوضاع الراهنة، مبينة أن القيود تشمل رعايا الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وغير التابعين لمنطقة شنغن، وذلك حتى 31 مايو 2021م.

وأبرزت نت أن هذا القرار يستثني بعض الفئات التي سيتعين عليها الحصول على فحص (PCR) بنتيجة سلبية قبل الرحلة بـ72 ساعة بحد أقصى وتعبئة النموذج الخاص بوزارة الصحة الاسبانية على موقعها الإلكتروني. 

ويمكن الاطلاع على الفئات المستثناة من هذه القيود يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للسفارة على الرابط

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