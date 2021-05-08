“الأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على محافظتي العيص ووادي الفرع

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صدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله -، تضمن سحباً رعدية ممطرة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتي العيص ووادي الفرع.



وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 12 ظهراً وتستمر حتى الـ 8 مساءً.