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“الأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على محافظتي العيص ووادي الفرع
http://almnatiq.net/?p=981033
المناطق - واس:

صدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله -، تضمن سحباً رعدية ممطرة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتي العيص ووادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 12 ظهراً وتستمر حتى الـ 8 مساءً.

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