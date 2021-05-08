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مفتي مصر يستنكر بشدة اقتحام قوات الاحتلال للأقصى والاعتداء على المصلين

مفتي مصر يستنكر بشدة اقتحام قوات الاحتلال للأقصى والاعتداء على المصلين
http://almnatiq.net/?p=981040
المناطق - واس:

استنكر مفتي مصر الدكتور شوقي علام بشدة قيامَ سلطات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المقدسيين والمُصلين الفلسطينيين.

وأدان الدكتور علام، في بيان اليوم، إطلاق قوات الاحتلال الرصاصَ المطاطيَّ وقنابل الغاز تجاه المصلين عقب صلاة المغرب أمس؛ مما أسفر عن إصابات في الجانب الفلسطيني، مؤكدًا أن الممارسات العدوانية من قِبل سلطات الاحتلال تمثل استفزازًا مباشرًا للمصلين الفلسطينيين، واعتداءً صارخًا على المسالمين العزل وحرمانهم من أداء شعائرهم الدينية؛ مما يعد انتهاكًا للقانون الدولي.

وندد مفتي مصر بقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتهجير عائلات فلسطينية من منازلهم في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، وهو ما يمثل انتهاكًا لمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني.

وطالب الدكتور علام جميع المنظمات الدولية المعنية بالتدخل السريع والعاجل لوقف الممارسات والانتهاكات من سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين والاعتداءات المستمرة على المسجد الأقصى.

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