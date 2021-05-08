شركة معادن تعلن عن وظائف هندسية وإدارية شاغرة بفروعها

المناطق - الرياض:

وفرت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في كل من رأس الخير، والرياض.

وبينت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس ثانٍ الآلات.

– مشغل رئيسي.

– مشرف مناوب مصنع.

– أخصائي أول العقود.

– مدير عمليات الاندماج والاستحواذ.

وأفادت الشركة بأنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)