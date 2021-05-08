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القيادة تهنئ رئيس الجمهورية القرغيزية بمناسبة ذكرى النصر

القيادة تهنئ رئيس الجمهورية القرغيزية بمناسبة ذكرى النصر
http://almnatiq.net/?p=981057
المناطق - واس:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس صادير جباروف، رئيس الجمهورية القرغيزية ، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية القرغيزية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس صادير جباروف، رئيس الجمهورية القرغيزية ، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده .

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية القرغيزية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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