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العثيمين: جامع الملك سلمان في الجامعة الإسلامية بباكستان امتداد لجهود المملكة في خدمة الإسلام

العثيمين: جامع الملك سلمان في الجامعة الإسلامية بباكستان امتداد لجهود المملكة في خدمة الإسلام
http://almnatiq.net/?p=981059
المناطق - واس:

أكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن مشروع بناء جامع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في المدينة الجامعية الجديدة للجامعة الإسلامية العالمية في إسلام آباد، يحمل رسائل كبرى تتمثل في قيادة المملكة العربية السعودية الروحية التي لا ينافسها أحد عليها، ومكانة المملكة في العالم الإسلامي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس القمة الإسلامية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -.
وقال العثيمين :” إن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على هذا المشروع المهم تعزز العلاقة التاريخية الثنائية بين المملكة وجمهورية باكستان الإسلامية”، مضيفًا أن المشروع يُعتبر للأيادي البيضاء التي تنتهجها المملكة العربية السعودية وقيادتها في المجالات الإنسانية والثقافية والعلمية في خدمة الإسلام والمسلمين وازدهار العالم الإسلامي.
وأشار الأمين العام إلى أن هذه المنظومة تمثل قيمة إسلامية كبرى للبلدين الشقيقين كونها تقع في منارة علمية كبرى.
وعن دور المملكة في خدمة قضايا العالم الإسلامي، قال العثيمين: “إن المملكة عنصر جامع للعالم الإسلامي وتحاول قدر استطاعتها بالوسائل الدبلوماسية والسياسية لجمع كلمة المسلمين”، مشيرًا إلى استضافة المملكة لمنظمة التعاون الإسلامي بجوار الكعبة المشرفة في محافظة جدة من أجل أن تكون الصوت الجامع للعالم الإسلامي.

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