احدث الأخبار

تجهيز 5 مصليات وأكثر من 532 جامعًا وقائيا لعيد الفطر في الطائف
أبرز المواد
 “الأرصاد” تُحذر من أمطار رعدية على الباحة
أبرز المواد
 العثيمين: جامع الملك سلمان في الجامعة الإسلامية بباكستان امتداد لجهود المملكة في خدمة الإسلام
أبرز المواد
 القيادة تهنئ رئيس الجمهورية القرغيزية بمناسبة ذكرى النصر
أبرز المواد
 شؤون الحرمين تكثف استعداداتها لاستقبال المصلين والمعتمرين لليلتي 27 – 29
أبرز المواد
 قاصدو المسجد النبوي يُشيدون بالخدمات المقدمة لهم
أبرز المواد
 القيادة تهنئ الرئيس الروسي بذكرى يوم النصر لبلاده
أبرز المواد
 شركة معادن تعلن عن وظائف هندسية وإدارية شاغرة بفروعها
أبرز المواد
 مفتي مصر يستنكر بشدة اقتحام قوات الاحتلال للأقصى والاعتداء على المصلين
أبرز المواد
 فيديو.. لص يحطم مدخل محل جوالات مستخدمًا “وايت” في وادي الدواسر
أبرز المواد
 “الأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على محافظتي العيص ووادي الفرع
أبرز المواد
 سفارتنا لدى مدريد تنبه المواطنين بتمديد القيود المفروضة للدخول إلى إسبانيا
أبرز المواد
تجهيز 5 مصليات وأكثر من 532 جامعًا وقائيا لعيد الفطر في الطائف

تجهيز 5 مصليات وأكثر من 532 جامعًا وقائيا لعيد الفطر في الطائف

أبرز المواد
“الأرصاد” تُحذر من أمطار رعدية على الباحة

“الأرصاد” تُحذر من أمطار رعدية على الباحة

أبرز المواد
العثيمين: جامع الملك سلمان في الجامعة الإسلامية بباكستان امتداد لجهود المملكة في خدمة الإسلام

العثيمين: جامع الملك سلمان في الجامعة الإسلامية بباكستان امتداد لجهود المملكة في خدمة الإسلام

أبرز المواد
القيادة تهنئ رئيس الجمهورية القرغيزية بمناسبة ذكرى النصر

القيادة تهنئ رئيس الجمهورية القرغيزية بمناسبة ذكرى النصر

أبرز المواد

تجهيز 5 مصليات وأكثر من 532 جامعًا وقائيا لعيد الفطر في الطائف

تجهيز 5 مصليات وأكثر من 532 جامعًا وقائيا لعيد الفطر في الطائف
http://almnatiq.net/?p=981066
المناطق - واس:

أكملت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الطائف تهيئة وتجهيز 5 مصليات للعيد ستقام فيها الصلاة، وهي مصلى العيد بالخالدية على طريق الهدا مكة المكرمة، ومصلى العيد بالردف، ومصلى العيد بالقيم على طريق السيل مكة المكرمة، ومصلى العيد بالحوية شارع الستين، ومصلى العيد بليا، وما يقارب من 532 جامعاً ومسجداً في جميع أرجاء المحافظة، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وروعي في تقسيمها الشمولية والتوزيع العادل لمختلف الأحياء وذلك للتخفيف على بعض الجوامع وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية المقدمة من الجهات ذات العلاقة.

وأوضحت الإدارة في بيان لها أن المساجد المساندة التي جرى تسجيلها بلغت 215 جامعًا ومسجدًا مؤقتا ستقام فيها الصلاة، بالإضافة إلى 317 جامعاً معتمداً، داعيةً جميع المصلين إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بإحضار السجادة الخاصة، والالتزام بالتباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين بين كل مصلٍ وآخر، مع ضرورة لبس الكمامة وتجنب المصافحة بجميع صورها وأشكالها، وإتاحة الفرصة للمصلين عند الدخول والخروج من بيوت الله، وعدم التزاحم على أبواب المساجد، علما أنه ينادى للصلاة في تمام الساعة 5.58 دقيقة صباحا .

روابط ذات صلة

“الأرصاد” تُحذر من أمطار رعدية على الباحة

“الأرصاد” تُحذر من أمطار رعدية على الباحة
العثيمين: جامع الملك سلمان في الجامعة الإسلامية بباكستان امتداد لجهود المملكة في خدمة الإسلام

العثيمين: جامع الملك سلمان في الجامعة الإسلامية بباكستان امتداد لجهود المملكة في خدمة الإسلام
القيادة تهنئ رئيس الجمهورية القرغيزية بمناسبة ذكرى النصر

القيادة تهنئ رئيس الجمهورية القرغيزية بمناسبة ذكرى النصر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*