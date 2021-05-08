في ذكرى البيعة الرابعة.. “عابس” يهدي ولي العهد رائعته “الأمير الشغوف”

المناطق ـ الرياض:

بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -؛ سطر الأديب والشاعر محمد عابس قصيدة رائعة وصف من خلالها ماتتميز به شخصية سمو ولي العهد من صفات مختلفة تفرّد بها بشكل منقطع النظير.



وألمح “عابس” من خلال نصّه الفصيح إلى شفافية ووضوح وهيبة وطموح سمو ولي العهد؛ واهتمامه ببناء الإنسان والمكان؛ وقد اختار الشاعر “محمد عابس” لقصيدته عنوان: “الأميرُ الشَّغوف”.. إذ يقول فيها:

إذا قال ابن سلمان استثارا وعلّى في فضاءِ الروحِ دارا

عظيمٌ في ارتجالٍ وانثيالٍ شفيفٌ طوّعَ الصعبَ اقتدارا

أتى في حالِك ِالأيامِ صُبحاً فكان بمهمهِ الدنيا فنارا

مهيبٌ في حنوٍ واهتمامٍ شغوفٌ أرسل الجدوى شعارا

عزيزٌ قرّبَ الأكْفاءَ حباً جديرٌ عندما يبني القرارا

حياةٌ دون جودتِها فراغٌ يضيعُ الحلمُ لا يهوى الدّيارا

ينادي لاخضرارِ الشرقِ سلماً يعلّي في الفضاءاتِ المنارا

له في ذمّةِ الآثارِ دينٌ تعاظمَ قيمةً، وغدتْ مزارا

تغذّى الحلمُ في الأفكار زهواً فأبدى حنكةً وجنى انتصارا

سياساتٌ أعادتْ كبرياءً كبارُ الكونِ لم يُخفوا انبهارا

محيطٌ فيه تزدحمُ الموانئ بفهمٍ يمنحُ المعنى إطارا

معينٌ تلتقي فيه العطايا وعزمٌ للتّطورِ لا يُبارى

نمَتْ بالهمّة المثلى دروبٌ فأثرتْ رغبةً وبنتْ مطارا

طموحٌ دون خوفٍ مستديمٌ ينادي الكونَ يستدني المدارا

سراةٌ أو تهامةُ، في سهولٍ على الشطآنِ أو عمقِ الصحارى

بلادٌ في شغافِ الرُّوحِ تدعو فيُعطيها ابنُ سلمانَ المسارا

