“الشؤون الإسلامية” في نجران توفر فرص للتطوع في تجهيز مواقع مصليات العيد

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وفَر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران فرصة للتطوع للمشاركة في تجهيز مواقع مصليات عيد الفطر لهذا العام ١٤٤٢ هـ وتنظيم دخول وخروج المصلين للصلاة من خلال المنصة التي أطلقها عبر الرابط ( https://cutt.us/1JcAK ) استشعارا منه بأهمية التطوع لخدمة المساجد ومرتاديها ابتغاء الأجر من الله تعالى والقيام بحق الوطن، ضمن مبادرة الوزراة لتحقيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المصليات والجوامع و المساجد التي ستقام بها الصلاة.



وقد أوضح فضيلة مدير عام فرع الوزارة الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي أن عدد الفرص التطوعية التي إتاحتها في الموقع بلغت (187) فرصة في هذا المجال، وتم تكليف رئيس لجنة لهذا العمل الجليل من موظفي الفرع الأكفاء مع عدد من منسوبي الفرع المكلفين بالعمل خلال إجازة عيد الفطر.



يذكر أنه جرى مراعاة الإجراءات الوقائية مع التأكيد على المصلين بلبس الكمامة وإحضار السجادة مع تحقيق التباعد الاجتماعي ومنع الجلوس في الممرات، وكل ذلك يأتي حرصا على راحة المصلين وتنفيذا للتوجهات الكريمة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ حرصا من معاليه على سلامة الجميع مع الالتزامٍ بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا “كوفيد – 19”.